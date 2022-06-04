Программа передач Россия 1 на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 4 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
04.06.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Владимирская область. Шашлык
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Возвращение любви. 1-я и 2-я серии
15:00 Вести
15:30 Катерина. Возвращение любви. 3-я и 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 По велению сердца
00:30 Недотрога
03:50 Невеста моего жениха
В программе передач возможны изменения.