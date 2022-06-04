Программа передач Россия 1 на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 4 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



04.06.2022





05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Владимирская область. Шашлык

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Возвращение любви. 1-я и 2-я серии

15:00 Вести

15:30 Катерина. Возвращение любви. 3-я и 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 По велению сердца

00:30 Недотрога

03:50 Невеста моего жениха



В программе передач возможны изменения.