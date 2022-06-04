Программа передач ТВЦ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



04.06.2022



04:31 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 4-я серия

05:15 Василий Ливанов. Я умею держать удар

06:15 Полицейский роман. 1-я серия

07:01 Полицейский роман. 2-я серия

07:50 Православная энциклопедия. Что такое феминизм? Путешествие в Успенскую Фёклину пустынь. Петр Великий глазами современников и потомков

08:15 Идти до конца. 1-я серия

09:06 Идти до конца. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Сабина Мамедова

10:30 «Лион Измайлов. «Курам на смех»

11:30 События

11:45 Любимое кино. Берегись автомобиля

12:10 Суета сует

13:50 Коммуналка. 1-я серия

14:30 События

14:45 Коммуналка. 2-я - 4-я серия

17:35 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 90-е. Прощай, страна

00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

00:50 Специальный репортаж. Поехали!

01:20 Хватит слухов! 49-я серия

01:45 90-е. Лужа и Черкизон

02:25 90-е. Врачи-убийцы

03:05 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х

03:50 90-е. Мобила

04:25 Удар властью. Валентин Павлов



В программе передач возможны изменения.