Программа передач ТВЦ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
04.06.2022
04:31 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 4-я серия
05:15 Василий Ливанов. Я умею держать удар
06:15 Полицейский роман. 1-я серия
07:01 Полицейский роман. 2-я серия
07:50 Православная энциклопедия. Что такое феминизм? Путешествие в Успенскую Фёклину пустынь. Петр Великий глазами современников и потомков
08:15 Идти до конца. 1-я серия
09:06 Идти до конца. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Сабина Мамедова
10:30 «Лион Измайлов. «Курам на смех»
11:30 События
11:45 Любимое кино. Берегись автомобиля
12:10 Суета сует
13:50 Коммуналка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Коммуналка. 2-я - 4-я серия
17:35 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 90-е. Прощай, страна
00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
00:50 Специальный репортаж. Поехали!
01:20 Хватит слухов! 49-я серия
01:45 90-е. Лужа и Черкизон
02:25 90-е. Врачи-убийцы
03:05 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х
03:50 90-е. Мобила
04:25 Удар властью. Валентин Павлов
В программе передач возможны изменения.