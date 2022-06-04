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Программа передач Пятого канала на 4 июня 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 4 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

04.06.2022

05:00 Такая работа. Сундук мертвеца
05:10 Такая работа. Нумизмат
05:45 Такая работа. Следи за собой, будь осторожен
06:20 Такая работа. Труп ушел до прибытия
07:00 Такая работа. Несладкая жизнь
07:35 Такая работа. Сын за отца
08:15 Такая работа. Разлучница
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди
10:50 Дайте жалобную книгу
12:30 К Черному морю
13:55 Три орешка для Золушки
15:30 След. Беспощадный Убанга
16:20 След. Давление
17:05 След. Челюсти
17:50 След. Память
18:40 След. Крестный отец
19:25 След. Найдите моего убийцу
20:10 След. Архив смерти
21:00 След. Шестой уровень секретности
21:45 След. Алена
22:25 След. Из жизни крокодилов
23:10 След. Монстр по соседству
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Снеговик
01:45 Прокурорская проверка. Вам письмо
02:30 Прокурорская проверка. Резня бензопилой
03:20 Прокурорская проверка. Красная клетка
04:10 Прокурорская проверка. Мама, я полюбила бандита

В программе передач возможны изменения.









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