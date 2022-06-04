Программа передач Пятого канала на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 4 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



04.06.2022



05:00 Такая работа. Сундук мертвеца

05:10 Такая работа. Нумизмат

05:45 Такая работа. Следи за собой, будь осторожен

06:20 Такая работа. Труп ушел до прибытия

07:00 Такая работа. Несладкая жизнь

07:35 Такая работа. Сын за отца

08:15 Такая работа. Разлучница

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди

10:50 Дайте жалобную книгу

12:30 К Черному морю

13:55 Три орешка для Золушки

15:30 След. Беспощадный Убанга

16:20 След. Давление

17:05 След. Челюсти

17:50 След. Память

18:40 След. Крестный отец

19:25 След. Найдите моего убийцу

20:10 След. Архив смерти

21:00 След. Шестой уровень секретности

21:45 След. Алена

22:25 След. Из жизни крокодилов

23:10 След. Монстр по соседству

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Снеговик

01:45 Прокурорская проверка. Вам письмо

02:30 Прокурорская проверка. Резня бензопилой

03:20 Прокурорская проверка. Красная клетка

04:10 Прокурорская проверка. Мама, я полюбила бандита



В программе передач возможны изменения.