Программа передач ТНТ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



04.06.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

09:00 Битва пикников. 7-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 8. 207-я - 212-я серии

15:00 Реальные пацаны. 135-я - 146-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 5-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 13-я серия - «Финал»

00:25 Пик Данте

02:05 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия

02:55 Comedy Баттл. 5-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия



В программе передач возможны изменения.