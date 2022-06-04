Программа передач ТНТ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
04.06.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
09:00 Битва пикников. 7-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 8. 207-я - 212-я серии
15:00 Реальные пацаны. 135-я - 146-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 5-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 13-я серия - «Финал»
00:25 Пик Данте
02:05 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия
02:55 Comedy Баттл. 5-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
В программе передач возможны изменения.