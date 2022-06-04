Программа передач Матч ТВ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



04.06.2022



04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:25 Новости

08:30 Кремень

11:45 Новости

11:50 Кремень

12:55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее

14:30 Все на Матч!

14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия)

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк. Прямой эфир

01:55 Смешанные единоборства. One FC. К. Ахметов - Т. Вада. Т. Саенчай - Н. Ларсен

03:25 Новости

03:30 Диалоги о рыбалке

03:55 Территория спорта

04:20 Второе дыхание. Евгений Новожеев

04:45 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина



В программе передач возможны изменения.