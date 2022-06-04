Программа передач Матч ТВ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
04.06.2022
04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:25 Новости
08:30 Кремень
11:45 Новости
11:50 Кремень
12:55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее
14:30 Все на Матч!
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия)
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк. Прямой эфир
01:55 Смешанные единоборства. One FC. К. Ахметов - Т. Вада. Т. Саенчай - Н. Ларсен
03:25 Новости
03:30 Диалоги о рыбалке
03:55 Территория спорта
04:20 Второе дыхание. Евгений Новожеев
04:45 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина
В программе передач возможны изменения.