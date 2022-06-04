Программа передач РЕН ТВ на 4 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
04.06.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто на самом деле воюет с Россией?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 7 украинских убийц
18:00 Механик
19:30 Новости
20:00 Механик
20:10 Механик: Воскрешение
22:05 Паркер
23:00 Новости
23:25 Паркер
00:45 Адреналин: Высокое напряжение
02:25 День сурка
03:55 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.