Программа передач канала Звезда на 4 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 4 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



04.06.2022



04:55 Прощание славянки

06:15 Королевство кривых зеркал

07:35 Всадник без головы

08:00 Новости дня

08:15 Всадник без головы

09:40 Легенды кино. Любовь Соколова

10:20 Главный день. СУ-24 и Павел Сухой

11:05 Война миров. Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов

11:50 Не факт!

12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово чекиста

15:55 Щит и меч

18:00 Новости дня

18:25 Щит и меч

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Специальный выпуск

23:50 Десять фотографий

00:30 Обратный отсчет. 1-я - 4-я серии

03:15 Королевство кривых зеркал

04:35 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей



В программе передач возможны изменения.