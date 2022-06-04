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Программа передач канала Звезда на 4 июня 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 4 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

04.06.2022

04:55 Прощание славянки
06:15 Королевство кривых зеркал
07:35 Всадник без головы
08:00 Новости дня
08:15 Всадник без головы
09:40 Легенды кино. Любовь Соколова
10:20 Главный день. СУ-24 и Павел Сухой
11:05 Война миров. Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово чекиста
15:55 Щит и меч
18:00 Новости дня
18:25 Щит и меч
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Специальный выпуск
23:50 Десять фотографий
00:30 Обратный отсчет. 1-я - 4-я серии
03:15 Королевство кривых зеркал
04:35 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

В программе передач возможны изменения.









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