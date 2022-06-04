Программа передач Золотая коллекция на 4 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



04.06.2022



04:05 Привет от Чарли-трубача

05:20 Американская дочь

06:50 Самогонщики

07:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса

09:00 Подранки

10:40 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии

18:00 Девчата

19:45 Не может быть!

21:25 Джентльмены удачи

23:00 Комедия давно минувших дней

00:30 Акселератка

01:55 Беспредел

03:35 Пес Барбос и необычный кросс

03:45 Зверь



В телепрограмме передач возможны изменения.