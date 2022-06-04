Программа передач Золотая коллекция на 4 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
04.06.2022
04:05 Привет от Чарли-трубача
05:20 Американская дочь
06:50 Самогонщики
07:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса
09:00 Подранки
10:40 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии
18:00 Девчата
19:45 Не может быть!
21:25 Джентльмены удачи
23:00 Комедия давно минувших дней
00:30 Акселератка
01:55 Беспредел
03:35 Пес Барбос и необычный кросс
03:45 Зверь
В телепрограмме передач возможны изменения.