Программа передач Первого канала на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 5 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
05.06.2022
03:40 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 5-я и 6-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «...На троне вечный был работник». К 350-летию Петра Первого
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 Противостояние. Сериал
15:00 Новости
15:15 Противостояние. Сериал
18:00 Вечерние новости
18:20 Противостояние. Сериал
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 Крым Юлиана Семенова
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.