Программа передач Первого канала на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 5 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



05.06.2022



03:40 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 5-я и 6-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «...На троне вечный был работник». К 350-летию Петра Первого

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 Противостояние. Сериал

15:00 Новости

15:15 Противостояние. Сериал

18:00 Вечерние новости

18:20 Противостояние. Сериал

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 Крым Юлиана Семенова

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.