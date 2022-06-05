Программа передач Россия 1 на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 5 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
05.06.2022
03:50 Невеста моего жениха
05:40 Шесть соток счастья
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Возвращение любви. 5-я и 6-я серии
15:00 Вести
15:30 Катерина. Возвращение любви. 7-я и 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Найденыш
03:20 Шесть соток счастья
В программе передач возможны изменения.