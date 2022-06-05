Программа передач Россия 1 на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 5 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



05.06.2022





03:50 Невеста моего жениха

05:40 Шесть соток счастья

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Возвращение любви. 5-я и 6-я серии

15:00 Вести

15:30 Катерина. Возвращение любви. 7-я и 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Найденыш

03:20 Шесть соток счастья



В программе передач возможны изменения.