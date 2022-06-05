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Программа передач ТВЦ на 5 июня 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 5 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

05.06.2022

04:25 Удар властью. Валентин Павлов
05:05 Удар властью. Валерия Новодворская
05:45 10 самых... Фиктивные браки звезд
06:15 Улыбайтесь, господа! 2-я часть
07:05 Суета сует
08:35 Одуванчик
10:10 Знак качества. Фальшивая еда
10:55 Страна чудес. Коломна
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Хочу в тюрьму
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Уполномочены рассмешить». Юмористический концерт
16:40 Экспресс-командировка. 1-я - 4-я серии
20:10 Прогулки со смертью. 1-я - 4-я серии
23:35 События
23:50 Одиночка. 1-я серия
00:43 Одиночка. 2-я серия
01:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:40 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии
04:40 Москва резиновая. Пицца для докторов

В программе передач возможны изменения.









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