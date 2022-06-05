Программа передач НТВ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



05.06.2022



05:00 Поцелуй в голову

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:15 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:15 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

22:50 Звезды сошлись

00:05 Основано на реальных событиях

02:35 Агентство скрытых камер

03:35 Шаман-2. «Автограф смерти», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.