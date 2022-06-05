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Программа передач НТВ на 5 июня 2022 года


Телепрограмма НТВ на 5 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

05.06.2022

05:00 Поцелуй в голову
06:45 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:15 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
22:50 Звезды сошлись
00:05 Основано на реальных событиях
02:35 Агентство скрытых камер
03:35 Шаман-2. «Автограф смерти», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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