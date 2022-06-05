Программа передач Пятого канала на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
05.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев
05:45 Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. 1-я часть - «Дело № 1999»
07:15 Улицы разбитых фонарей-2. 2-я часть - «Дело № 1999»
08:05 Львиная доля
10:05 Практикант. 1-я - 4-я серии
14:05 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
17:40 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
21:20 Отцы
23:05 Ветер северный
01:00 Практикант. 1-я - 4-я серии
04:15 Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна
В программе передач возможны изменения.