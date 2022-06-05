Программа передач ТНТ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



05.06.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я - 80-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 23-я серия

09:00 Перезагрузка. 507-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии

15:00 Час пик

16:45 Час пик-2

18:30 Час пик-3

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 200-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 43-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 345-я серия

01:10 Битва экстрасенсов. 346-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия

04:00 Comedy Баттл. 6-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.