Программа передач ТНТ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
05.06.2022
04:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я - 80-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 23-я серия
09:00 Перезагрузка. 507-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии
15:00 Час пик
16:45 Час пик-2
18:30 Час пик-3
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 200-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 43-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 345-я серия
01:10 Битва экстрасенсов. 346-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия
04:00 Comedy Баттл. 6-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
В программе передач возможны изменения.