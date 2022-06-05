Программа передач СТС на 5 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



05.06.2022



03:00 Воронины. Сезон 11. 18-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики. Короткое замыкание

06:20 Фиксики. Солнечная батарея

06:25 Сказка о попе и работнике его Балде

06:45 Три кота. Папа за маму

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Волшебная палочка

07:10 Три кота. Выставка динозавров

07:15 Три кота. Путешествие на поезде

07:20 Три кота. Дом на колёсах

07:25 Три кота. Границы

07:30 Царевны. Секрет школы

07:35 Царевны. Целая неделя!

07:45 Царевны. Шестилапый

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

09:00 Рогов+. 2-я серия

10:00 Уральские пельмени. Ума лопата

10:20 Кунг-фу Панда

12:00 Кунг-фу Панда-2

13:40 Кунг-фу Панда-3

15:20 Белоснежка. Месть гномов

17:15 Белоснежка и Охотник-2

19:20 Семейка Аддамс

21:00 Хищник

23:00 Хеллбой

01:10 Зомбилэнд. Контрольный выстрел

02:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.