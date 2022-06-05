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Программа передач СТС на 5 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 5 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

05.06.2022

03:00 Воронины. Сезон 11. 18-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики. Короткое замыкание
06:20 Фиксики. Солнечная батарея
06:25 Сказка о попе и работнике его Балде
06:45 Три кота. Папа за маму
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Волшебная палочка
07:10 Три кота. Выставка динозавров
07:15 Три кота. Путешествие на поезде
07:20 Три кота. Дом на колёсах
07:25 Три кота. Границы
07:30 Царевны. Секрет школы
07:35 Царевны. Целая неделя!
07:45 Царевны. Шестилапый
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
09:00 Рогов+. 2-я серия
10:00 Уральские пельмени. Ума лопата
10:20 Кунг-фу Панда
12:00 Кунг-фу Панда-2
13:40 Кунг-фу Панда-3
15:20 Белоснежка. Месть гномов
17:15 Белоснежка и Охотник-2
19:20 Семейка Аддамс
21:00 Хищник
23:00 Хеллбой
01:10 Зомбилэнд. Контрольный выстрел
02:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









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