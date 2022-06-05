Программа передач Матч ТВ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



05.06.2022



04:45 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина

05:10 Я стану легендой

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Ш. Стивенсон - Дж. Накатила

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:25 Новости

08:30 Кремень. Освобождение

11:45 Новости

11:50 Кремень. Освобождение

12:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

14:55 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Академическая гребля. Большая Московская регата. Прямой эфир

18:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из Польши

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия)

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Рестлер

01:15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красноярск)

03:00 Звёзды шахматного королевства

03:25 Новости

03:30 Диалоги о рыбалке

03:55 Территория спорта

04:20 Второе дыхание. Максим Маринин

04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



В программе передач возможны изменения.