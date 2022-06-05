Программа передач Матч ТВ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
05.06.2022
04:45 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина
05:10 Я стану легендой
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Ш. Стивенсон - Дж. Накатила
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:25 Новости
08:30 Кремень. Освобождение
11:45 Новости
11:50 Кремень. Освобождение
12:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
14:55 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Академическая гребля. Большая Московская регата. Прямой эфир
18:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из Польши
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Рестлер
01:15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
03:00 Звёзды шахматного королевства
03:25 Новости
03:30 Диалоги о рыбалке
03:55 Территория спорта
04:20 Второе дыхание. Максим Маринин
04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
В программе передач возможны изменения.