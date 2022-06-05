Программа передач РЕН ТВ на 5 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
05.06.2022
05:00 Тайны Чапман
07:30 Золотой ребёнок
08:30 Новости
09:00 Золотой ребёнок
09:50 Похищение
11:30 Коломбиана
12:30 Новости
13:00 Коломбиана
14:05 Механик
15:50 Механик: Воскрешение
16:30 Новости
17:00 Механик: Воскрешение
18:10 Паркер
19:30 Новости
20:00 Паркер
20:55 Хороший, плохой, коп
23:00 Добров в эфире
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.