Программа передач канала Звезда на 5 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
05.06.2022
04:35 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
05:40 Экипаж машины боевой
06:50 Побег
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приёмка
11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №103
12:05 Код доступа. «Тайна «Франкфуртских мудрецов»
12:50 Секретные материалы. Враг за линией фронта: сыпной тиф
13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Воробьев
14:30 Розыскник. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное« с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Всадник без головы
01:25 В небе «Ночные ведьмы»
02:45 Сибирский характер против Вермахта
03:35 Оружие Победы
03:45 Розыскник. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.