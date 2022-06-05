Программа передач канала Звезда на 5 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



05.06.2022



04:35 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

05:40 Экипаж машины боевой

06:50 Побег

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приёмка

11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №103

12:05 Код доступа. «Тайна «Франкфуртских мудрецов»

12:50 Секретные материалы. Враг за линией фронта: сыпной тиф

13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Воробьев

14:30 Розыскник. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное« с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Всадник без головы

01:25 В небе «Ночные ведьмы»

02:45 Сибирский характер против Вермахта

03:35 Оружие Победы

03:45 Розыскник. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.