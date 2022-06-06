Программа передач ТВЦ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



06.06.2022



04:40 Москва резиновая. Пицца для докторов

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Лариса Лужина. За всё надо платить

09:10 «Отель «Феникс». 1-я серия

10:03 «Отель «Феникс». 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 25-я серия

12:55 Академия. 26-я серия

13:45 Мой герой. Евгения Симонова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. 1-я серия

15:59 Детектив на миллион. 2-я серия

16:55 Дикие деньги. Бари Алибасов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть в объективе. Капкан Немезиды. 1-я серия

19:17 Смерть в объективе. Капкан Немезиды. 2-я серия

20:10 Смерть в объективе. Запах убийцы. 1-я серия

21:05 Смерть в объективе. Запах убийцы. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Российская глубинка и западные санкции

23:05 Знак качества. Товары для садоводов

23:50 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Егор Гайдар

01:05 Марк Рудинштейн. Король компромата

01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске

02:25 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики

02:55 Петровка, 38

03:10 Детектив на миллион. 1-я серия

03:56 Детектив на миллион. 2-я серия

04:40 Лариса Лужина. За всё надо платить



В программе передач возможны изменения.