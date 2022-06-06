Программа передач ТВЦ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
06.06.2022
04:40 Москва резиновая. Пицца для докторов
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Лариса Лужина. За всё надо платить
09:10 «Отель «Феникс». 1-я серия
10:03 «Отель «Феникс». 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 25-я серия
12:55 Академия. 26-я серия
13:45 Мой герой. Евгения Симонова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. 1-я серия
15:59 Детектив на миллион. 2-я серия
16:55 Дикие деньги. Бари Алибасов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Капкан Немезиды. 1-я серия
19:17 Смерть в объективе. Капкан Немезиды. 2-я серия
20:10 Смерть в объективе. Запах убийцы. 1-я серия
21:05 Смерть в объективе. Запах убийцы. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Российская глубинка и западные санкции
23:05 Знак качества. Товары для садоводов
23:50 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Егор Гайдар
01:05 Марк Рудинштейн. Король компромата
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске
02:25 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики
02:55 Петровка, 38
03:10 Детектив на миллион. 1-я серия
03:56 Детектив на миллион. 2-я серия
04:40 Лариса Лужина. За всё надо платить
В программе передач возможны изменения.