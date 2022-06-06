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Программа передач НТВ на 6 июня 2022 года


Телепрограмма НТВ на 6 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

06.06.2022

05:05 Улицы разбитых фонарей-7. Источник информации
05:45 Улицы разбитых фонарей-7. Стрела судьбы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии. «Живая вода», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии. «Живая вода», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подменили Ратмира и Тиграна?
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. Сезон 1. «Сила удара», 1-я и 2-я серии
22:00 Гений. 11-я серия
22:45 Гений. 12-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Шальная пуля
00:50 Пёс-2. Черный ангел
01:40 Пёс-2. Собутыльник
02:30 Пёс-2. Учитель
03:25 Шаман-2. «Дело чести», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс

В программе передач возможны изменения.









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