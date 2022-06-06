Программа передач НТВ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



06.06.2022



05:05 Улицы разбитых фонарей-7. Источник информации

05:45 Улицы разбитых фонарей-7. Стрела судьбы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии. «Живая вода», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии. «Живая вода», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подменили Ратмира и Тиграна?

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. Сезон 1. «Сила удара», 1-я и 2-я серии

22:00 Гений. 11-я серия

22:45 Гений. 12-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Шальная пуля

00:50 Пёс-2. Черный ангел

01:40 Пёс-2. Собутыльник

02:30 Пёс-2. Учитель

03:25 Шаман-2. «Дело чести», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс



В программе передач возможны изменения.