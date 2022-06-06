Программа передач Пятого канала на 6 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
06.06.2022
05:00 Известия
05:25 Львиная доля
07:05 Отцы
09:00 Известия
09:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 По следу зверя. 4-я серия
13:50 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы. 11-я серия - «Чудовище поневоле»
18:50 Морские дьяволы. 12-я серия - «Отпуск на Чёрном море»
19:45 След. Одни дома
20:35 След. Нерожденный дважды
21:25 След. Запас прочности
22:25 След. Гипс
23:10 Свои-3. Смертельный ужас
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ас
01:10 След. Лучше никогда
01:50 След. Дом, где живет счастье
02:30 След. От большого ума или прекрасная Марта
03:05 Детективы. Продвинутая бабушка
03:30 Детективы. Холодное блюдо
03:55 Детективы. Вдова лучшего друга
04:20 Детективы. Прощенный грех
В программе передач возможны изменения.