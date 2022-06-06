Программа передач Пятого канала на 6 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



06.06.2022



05:00 Известия

05:25 Львиная доля

07:05 Отцы

09:00 Известия

09:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 По следу зверя. 4-я серия

13:50 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы. 11-я серия - «Чудовище поневоле»

18:50 Морские дьяволы. 12-я серия - «Отпуск на Чёрном море»

19:45 След. Одни дома

20:35 След. Нерожденный дважды

21:25 След. Запас прочности

22:25 След. Гипс

23:10 Свои-3. Смертельный ужас

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ас

01:10 След. Лучше никогда

01:50 След. Дом, где живет счастье

02:30 След. От большого ума или прекрасная Марта

03:05 Детективы. Продвинутая бабушка

03:30 Детективы. Холодное блюдо

03:55 Детективы. Вдова лучшего друга

04:20 Детективы. Прощенный грех



В программе передач возможны изменения.