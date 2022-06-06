Программа передач Домашний на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



06.06.2022



02:10 Измена. 5-я - 8-я серии

05:10 6 кадров

05:20 Предсказания: 2022

07:10 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Незваные гости«. «Солдатская каша»

13:25 Порча. Большие надежды

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Курортный роман

15:05 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»

19:00 За витриной. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Большие надежды

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Курортный роман

00:10 Понять. Простить. «Незваные гости». «Солдатская каша»

01:00 Анжелика, маркиза ангелов

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.