Программа передач Домашний на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
06.06.2022
02:10 Измена. 5-я - 8-я серии
05:10 6 кадров
05:20 Предсказания: 2022
07:10 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Незваные гости«. «Солдатская каша»
13:25 Порча. Большие надежды
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Курортный роман
15:05 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»
19:00 За витриной. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Большие надежды
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Курортный роман
00:10 Понять. Простить. «Незваные гости». «Солдатская каша»
01:00 Анжелика, маркиза ангелов
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.