Программа передач ТНТ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



06.06.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 7-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 131-я - 136-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 157-я - 166-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 5-я серия

23:00 Бэтмен: Начало

01:30 Совместная поездка

03:00 Такое кино! 422-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия

04:15 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия



В программе передач возможны изменения.