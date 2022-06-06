Программа передач ТНТ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
06.06.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 7-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 131-я - 136-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 157-я - 166-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 5-я серия
23:00 Бэтмен: Начало
01:30 Совместная поездка
03:00 Такое кино! 422-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
04:15 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия
В программе передач возможны изменения.