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Программа передач СТС на 6 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 6 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

06.06.2022

04:50 Воронины. Сезон 12. 7-я серия
05:15 Воронины. Сезон 12. 8-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Что такое осень
06:10 Три кота
06:15 Рождественские истории
06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
07:00 Том и Джерри
07:15 Терминал
09:45 Рыцарь Камелота
11:35 Астерикс и Обеликс против Цезаря
13:55 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
16:00 Семейка Аддамс
17:45 Отпетые мошенницы
19:40 Идентификация Борна
22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 8-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 1-я серия
23:05 Васаби
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 21-я серия
01:55 Мифы
03:25 Воронины. Сезон 12. 6-я - 9-я серии

В программе передач возможны изменения.









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