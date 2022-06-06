Программа передач СТС на 6 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



06.06.2022



04:50 Воронины. Сезон 12. 7-я серия

05:15 Воронины. Сезон 12. 8-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Что такое осень

06:10 Три кота

06:15 Рождественские истории

06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

07:00 Том и Джерри

07:15 Терминал

09:45 Рыцарь Камелота

11:35 Астерикс и Обеликс против Цезаря

13:55 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

16:00 Семейка Аддамс

17:45 Отпетые мошенницы

19:40 Идентификация Борна

22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 8-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 1-я серия

23:05 Васаби

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 21-я серия

01:55 Мифы

03:25 Воронины. Сезон 12. 6-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.