Программа передач Матч ТВ на 6 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



06.06.2022



04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:00 Новости

15:05 Апостол

16:05 Все на Матч!

16:40 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из Нидерландов

18:45 Громко

19:50 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк

20:55 Новости

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы

23:00 Все на Матч!

23:30 Тотальный футбол

00:00 Впритык

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс»

02:35 Драмы большого спорта. Владимир Смирнов

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



В программе передач возможны изменения.