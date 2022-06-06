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Программа передач Матч ТВ на 6 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 6 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

06.06.2022

04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:00 Новости
15:05 Апостол
16:05 Все на Матч!
16:40 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из Нидерландов
18:45 Громко
19:50 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Ж. Розенстрайк
20:55 Новости
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«. Прямой эфир из Москвы
23:00 Все на Матч!
23:30 Тотальный футбол
00:00 Впритык
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс»
02:35 Драмы большого спорта. Владимир Смирнов
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

В программе передач возможны изменения.









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