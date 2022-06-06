Программа передач канала Звезда на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
06.06.2022
03:45 Розыскник. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - «Набат»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Истребители Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:15 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Побег из-под носа ЦРУ
23:05 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104
23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - «Набат»
01:30 Это было в разведке
03:05 Нюрнберг
03:45 Береговая охрана-2. Фильм 5-й
В программе передач возможны изменения.