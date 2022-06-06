Программа передач канала Звезда на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



06.06.2022



03:45 Розыскник. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - «Набат»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Истребители Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:15 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Побег из-под носа ЦРУ

23:05 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104

23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - «Набат»

01:30 Это было в разведке

03:05 Нюрнберг

03:45 Береговая охрана-2. Фильм 5-й



В программе передач возможны изменения.