Программа передач Золотая коллекция на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



06.06.2022



04:25 Кто поедет в Трускавец

05:35 Чистое небо

07:50 Дикие лебеди

08:55 Не было печали

10:10 Карнавальная ночь

11:35 Позови меня в даль светлую

13:20 Ко мне, Мухтар!

14:50 Осенний марафон

16:30 Змеелов

18:10 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии

20:00 Москва слезам не верит

22:45 Гусарская баллада

00:25 Человек с бульвара Капуцинов

02:00 Семь стариков и одна девушка

03:20 Вий

04:30 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.