Программа передач Золотая коллекция на 6 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
06.06.2022
04:25 Кто поедет в Трускавец
05:35 Чистое небо
07:50 Дикие лебеди
08:55 Не было печали
10:10 Карнавальная ночь
11:35 Позови меня в даль светлую
13:20 Ко мне, Мухтар!
14:50 Осенний марафон
16:30 Змеелов
18:10 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
20:00 Москва слезам не верит
22:45 Гусарская баллада
00:25 Человек с бульвара Капуцинов
02:00 Семь стариков и одна девушка
03:20 Вий
04:30 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.