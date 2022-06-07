Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 7 июня 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 7 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

07.06.2022

04:40 Лариса Лужина. За всё надо платить
05:20 Мой герой. Евгения Симонова
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Инфекционный артрит
08:55 «Отель «Феникс». 3-я серия
09:48 «Отель «Феникс». 4-я серия
10:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 27-я серия
12:55 Академия. 28-я серия
13:45 Мой герой. Константин Соловьев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. 4-я серия
17:00 Звёздный суд
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Ошибка кукловода. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Борис Невзоров. Убитая любовь
23:50 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Борис Березовский
01:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Офицеры против комиссаров
02:25 Осторожно, мошенники! Смертельные сети
02:55 Петровка, 38
03:10 Детектив на миллион. 3-я серия
03:55 Детектив на миллион. 4-я серия
04:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 6 июня 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 3 июня 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 4 июня 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 5 июня 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 6 июня 2022 года
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 6 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.









    Самые смешные анекдоты дня - 6 июня 2022 года
    Погода в Москве на 7 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 7 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 7 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Где находится Теткино на карте Курской области
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 6 июня 2022 года
    6 июня - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 6 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 6 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru