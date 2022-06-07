Программа передач ТВЦ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



07.06.2022



04:40 Лариса Лужина. За всё надо платить

05:20 Мой герой. Евгения Симонова

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Инфекционный артрит

08:55 «Отель «Феникс». 3-я серия

09:48 «Отель «Феникс». 4-я серия

10:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 27-я серия

12:55 Академия. 28-я серия

13:45 Мой герой. Константин Соловьев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. 3-я серия

15:55 Детектив на миллион. 4-я серия

17:00 Звёздный суд

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть в объективе. Ошибка кукловода. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Борис Невзоров. Убитая любовь

23:50 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Борис Березовский

01:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы

01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Офицеры против комиссаров

02:25 Осторожно, мошенники! Смертельные сети

02:55 Петровка, 38

03:10 Детектив на миллион. 3-я серия

03:55 Детектив на миллион. 4-я серия

04:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья



В программе передач возможны изменения.