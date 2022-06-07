Программа передач ТВЦ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
07.06.2022
04:40 Лариса Лужина. За всё надо платить
05:20 Мой герой. Евгения Симонова
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Инфекционный артрит
08:55 «Отель «Феникс». 3-я серия
09:48 «Отель «Феникс». 4-я серия
10:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 27-я серия
12:55 Академия. 28-я серия
13:45 Мой герой. Константин Соловьев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. 4-я серия
17:00 Звёздный суд
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Ошибка кукловода. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Борис Невзоров. Убитая любовь
23:50 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Борис Березовский
01:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Офицеры против комиссаров
02:25 Осторожно, мошенники! Смертельные сети
02:55 Петровка, 38
03:10 Детектив на миллион. 3-я серия
03:55 Детектив на миллион. 4-я серия
04:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
В программе передач возможны изменения.