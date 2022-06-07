Программа передач НТВ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
07.06.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс
05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 2-я серия. «Жатва», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 2-я серия. «Жатва», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подменили Ратмира и Тиграна? Тесты ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. Сезон 1. «Чужая невеста», 1-я и 2-я серии
22:00 Гений. 13-я серия
22:45 Гений. 14-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Счастливый номер
00:50 Пёс-2. Милый чай
01:40 Пёс-2. Черная пешка
02:30 Пёс-2. Дуэль
03:25 Шаман-2. «Прощай, оружие«, 1-я и 2-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей 8. Алиби
В программе передач возможны изменения.