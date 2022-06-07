Программа передач НТВ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



07.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-7. Ментовский романс

05:40 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 2-я серия. «Жатва», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 2-я серия. «Жатва», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подменили Ратмира и Тиграна? Тесты ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. Сезон 1. «Чужая невеста», 1-я и 2-я серии

22:00 Гений. 13-я серия

22:45 Гений. 14-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Счастливый номер

00:50 Пёс-2. Милый чай

01:40 Пёс-2. Черная пешка

02:30 Пёс-2. Дуэль

03:25 Шаман-2. «Прощай, оружие«, 1-я и 2-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей 8. Алиби



В программе передач возможны изменения.