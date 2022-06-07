Программа передач Пятого канала на 7 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
07.06.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс
06:05 Дайте жалобную книгу
07:35 К Черному морю
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 5. 3-я - 4-я часть - «Другая река»
11:20 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «С чистой совестью»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «С чистой совестью»
15:40 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «Лицом к лицу»
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы 2. 1-я серия - «Ледовое побоище»
18:55 Морские дьяволы 2. 2-я серия - «Чувствуй себя как дома»
19:45 След. В неоплатном долгу
20:35 След. Праздник не прощается
21:25 След. Ликвидатор
22:25 След. Фантазерка
23:10 Свои-3. Искупление
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гражданское состояние
01:10 След. Кровавая свадьба
01:45 След. Память
02:25 След. Пятки Ахиллесов
03:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
03:25 Детективы. В понедельник отдохнем
03:55 Детективы. Головная боль
04:20 Детективы. Недовольные пациенты
В программе передач возможны изменения.