Программа передач Пятого канала на 7 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



07.06.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс

06:05 Дайте жалобную книгу

07:35 К Черному морю

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 5. 3-я - 4-я часть - «Другая река»

11:20 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «С чистой совестью»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «С чистой совестью»

15:40 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «Лицом к лицу»

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы 2. 1-я серия - «Ледовое побоище»

18:55 Морские дьяволы 2. 2-я серия - «Чувствуй себя как дома»

19:45 След. В неоплатном долгу

20:35 След. Праздник не прощается

21:25 След. Ликвидатор

22:25 След. Фантазерка

23:10 Свои-3. Искупление

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гражданское состояние

01:10 След. Кровавая свадьба

01:45 След. Память

02:25 След. Пятки Ахиллесов

03:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной

03:25 Детективы. В понедельник отдохнем

03:55 Детективы. Головная боль

04:20 Детективы. Недовольные пациенты



В программе передач возможны изменения.