Программа передач Домашний на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
07.06.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Двойная оплата«. «Булочка с корицей»
13:25 Порча. Свадебный саван
13:55 Знахарка. Вторая жена
14:30 Верну любимого. Все средства хороши
15:05 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия». 7-я серия -
«Вуаерист». 8-я серия - «Битва после сражения»
19:00 За витриной. 5-я - 8-я серии
22:40 Порча. Свадебный саван
23:10 Знахарка. Вторая жена
23:40 Верну любимого. Все средства хороши
00:05 Понять. Простить. «Двойная оплата». «Булочка с корицей»
00:55 Великолепная Анжелика
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.