Программа передач Домашний на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



07.06.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Двойная оплата«. «Булочка с корицей»

13:25 Порча. Свадебный саван

13:55 Знахарка. Вторая жена

14:30 Верну любимого. Все средства хороши

15:05 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия». 7-я серия -

«Вуаерист». 8-я серия - «Битва после сражения»

19:00 За витриной. 5-я - 8-я серии

22:40 Порча. Свадебный саван

23:10 Знахарка. Вторая жена

23:40 Верну любимого. Все средства хороши

00:05 Понять. Простить. «Двойная оплата». «Булочка с корицей»

00:55 Великолепная Анжелика

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.