Программа передач СТС на 7 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



07.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 13-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. День бабушек

06:10 Три кота. Крутые бутерброды

06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

09:20 Уральские пельмени. #часрасплаты

10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 3-я - 16-я серии

17:35 Идентификация Борна

19:55 Превосходство Борна

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 1-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 2-я серия

23:00 Матрица: Перезагрузка

01:40 Зомбилэнд. Контрольный выстрел

03:15 Воронины. Сезон 12. 9-я серия

03:40 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

04:05 Воронины. Сезон 12. 13-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.