Программа передач СТС на 7 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
07.06.2022
05:00 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
05:20 Воронины. Сезон 12. 13-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. День бабушек
06:10 Три кота. Крутые бутерброды
06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
09:20 Уральские пельмени. #часрасплаты
10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 3-я - 16-я серии
17:35 Идентификация Борна
19:55 Превосходство Борна
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 1-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 2-я серия
23:00 Матрица: Перезагрузка
01:40 Зомбилэнд. Контрольный выстрел
03:15 Воронины. Сезон 12. 9-я серия
03:40 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
04:05 Воронины. Сезон 12. 13-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.