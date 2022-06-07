Программа передач Матч ТВ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



07.06.2022



03:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:05 Новости

15:10 Апостол

16:10 Все на Матч!

16:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»

20:10 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)

23:00 Все на Матч!

23:40 Есть тема!

00:00 Скандинавский форсаж

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт»

02:35 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»



В программе передач возможны изменения.