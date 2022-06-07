Программа передач Матч ТВ на 7 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
07.06.2022
03:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:05 Новости
15:10 Апостол
16:10 Все на Матч!
16:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»
20:10 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
23:00 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Скандинавский форсаж
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт»
02:35 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»
В программе передач возможны изменения.