Программа передач канала Звезда на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
07.06.2022
03:45 Береговая охрана-2. Фильм 5-й
05:15 Береговая охрана-2. Фильм 6-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Дума о Ковпаке. Фильм 2-й - «Буран»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Истребители Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:15 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Улика из прошлого
23:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Раков
23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 2-й - «Буран»
01:30 Минута молчания
03:10 Нюрнберг
03:50 Береговая охрана-2. Фильм 7-й
В программе передач возможны изменения.