Программа передач канала Звезда на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



07.06.2022



03:45 Береговая охрана-2. Фильм 5-й

05:15 Береговая охрана-2. Фильм 6-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Дума о Ковпаке. Фильм 2-й - «Буран»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Истребители Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:15 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Улика из прошлого

23:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Раков

23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 2-й - «Буран»

01:30 Минута молчания

03:10 Нюрнберг

03:50 Береговая охрана-2. Фильм 7-й



В программе передач возможны изменения.