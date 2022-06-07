Программа передач Золотая коллекция на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
07.06.2022
04:30 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
06:10 Карнавальная ночь
07:25 Двенадцать месяцев
08:30 Хорошо сидим!
09:50 Комедия давно минувших дней
11:20 Девушка без адреса
13:00 Ирония судьбы, или С легким паром!
16:30 Мужики!..
18:10 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
20:00 Покровские ворота
22:30 По главной улице с оркестром
00:10 Аэлита, не приставай к мужчинам
01:40 Белое солнце пустыни
03:00 Девчата
04:35 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.