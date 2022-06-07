Программа передач Золотая коллекция на 7 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



07.06.2022



04:30 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии

06:10 Карнавальная ночь

07:25 Двенадцать месяцев

08:30 Хорошо сидим!

09:50 Комедия давно минувших дней

11:20 Девушка без адреса

13:00 Ирония судьбы, или С легким паром!

16:30 Мужики!..

18:10 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии

20:00 Покровские ворота

22:30 По главной улице с оркестром

00:10 Аэлита, не приставай к мужчинам

01:40 Белое солнце пустыни

03:00 Девчата

04:35 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.