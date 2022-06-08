Программа передач ТВЦ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
08.06.2022
04:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
05:20 Мой герой. Константин Соловьев
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Здоровые суставы
08:55 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия
09:49 «Отель «Феникс». Сезон 2. 2-я серия
10:40 Александра Завьялова. Затворница
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 29-я серия
12:55 Академия. 30-я серия
13:45 Мой герой. Светлана Смирнова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия
15:54 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия
16:55 Пьяная слава
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 50-я серия
23:10 Прощание. Борислав Брондуков
23:50 События. 25-й час
00:25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
01:05 Знак качества. Экзотические фрукты
01:50 Гражданская война. Забытые сражения. Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского
02:30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты
02:55 Петровка, 38
03:10 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия
03:53 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия
04:40 Александра Завьялова. Затворница
В программе передач возможны изменения.