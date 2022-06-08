Программа передач ТВЦ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



08.06.2022



04:40 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья

05:20 Мой герой. Константин Соловьев

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Здоровые суставы

08:55 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия

09:49 «Отель «Феникс». Сезон 2. 2-я серия

10:40 Александра Завьялова. Затворница

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 29-я серия

12:55 Академия. 30-я серия

13:45 Мой герой. Светлана Смирнова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия

15:54 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия

16:55 Пьяная слава

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 50-я серия

23:10 Прощание. Борислав Брондуков

23:50 События. 25-й час

00:25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

01:05 Знак качества. Экзотические фрукты

01:50 Гражданская война. Забытые сражения. Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского

02:30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты

02:55 Петровка, 38

03:10 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия

03:53 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия

04:40 Александра Завьялова. Затворница



В программе передач возможны изменения.