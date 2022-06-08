Программа передач НТВ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



08.06.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей 8. Алиби

05:35 Улицы разбитых фонарей 8. Сетевой маркетинг

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Воскресшие братья?

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. Сезон 1. «Двойная ловушка», 1-я и 2-я серии

22:00 Гений. 15-я серия

22:45 Гений. 16-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Кровавые глаза

00:50 Пёс-2. Жалкий король

01:40 Пёс-2. Убийство онлайн

02:30 Пёс-2. Адвокат

03:30 Шаман-2. «Адвокат», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 8. Я танцевать хочу



В программе передач возможны изменения.