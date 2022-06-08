Программа передач НТВ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
08.06.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей 8. Алиби
05:35 Улицы разбитых фонарей 8. Сетевой маркетинг
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Воскресшие братья?
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. Сезон 1. «Двойная ловушка», 1-я и 2-я серии
22:00 Гений. 15-я серия
22:45 Гений. 16-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Кровавые глаза
00:50 Пёс-2. Жалкий король
01:40 Пёс-2. Убийство онлайн
02:30 Пёс-2. Адвокат
03:30 Шаман-2. «Адвокат», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 8. Я танцевать хочу
В программе передач возможны изменения.