Программа передач Пятого канала на 8 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
08.06.2022
05:00 Известия
05:40 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «С чистой совестью»
08:05 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «Лицом к лицу»
12:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я часть - «Голова медузы»
16:30 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда«
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы. 12-я серия - «Отпуск на Чёрном море»
18:50 Морские дьяволы 2. 4-я серия - «Веские аргументы»
19:45 След. Ориентирование по выбору
20:30 След. Белая стрела
21:30 След. Егерь и волки
22:20 След. Смерть Рогозиной
23:10 Свои-3. Код Фаберже
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Хикикомори
01:10 След. Беспощадный Убанга
01:45 След. Найдите моего убийцу
02:25 След. Из жизни крокодилов
03:00 Детективы. Подруга в кредит
03:25 Детективы. Деревенский маугли
03:55 Детективы. Я докажу тебе любовь
04:30 Детективы. Стажер
В программе передач возможны изменения.