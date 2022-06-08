Программа передач Пятого канала на 8 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



08.06.2022



05:00 Известия

05:40 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «С чистой совестью»

08:05 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 5. 2-я - 4-я часть - «Лицом к лицу»

12:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я часть - «Голова медузы»

16:30 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда«

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы. 12-я серия - «Отпуск на Чёрном море»

18:50 Морские дьяволы 2. 4-я серия - «Веские аргументы»

19:45 След. Ориентирование по выбору

20:30 След. Белая стрела

21:30 След. Егерь и волки

22:20 След. Смерть Рогозиной

23:10 Свои-3. Код Фаберже

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Хикикомори

01:10 След. Беспощадный Убанга

01:45 След. Найдите моего убийцу

02:25 След. Из жизни крокодилов

03:00 Детективы. Подруга в кредит

03:25 Детективы. Деревенский маугли

03:55 Детективы. Я докажу тебе любовь

04:30 Детективы. Стажер



В программе передач возможны изменения.