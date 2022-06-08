Программа передач Домашний на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
08.06.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство. 129-я и 130-я серии
12:25 Понять. Простить. 171-я серия - «Материнский инстинкт», 172-я серия - «Сплошное надувательство»
13:30 Порча. 69-я серия - «Проклятые деньги»
14:00 Знахарка. 74-я серия - «Ошибка»
14:35 Верну любимого. 4-я серия - «Ложь во благо»
15:10 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочки». 10-я серия - «Золотая молодёжь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия -
«Выхода нет»
19:00 За витриной. 9-я - 12-я серии
22:45 Порча. Проклятые деньги
23:15 Знахарка. Ошибка
23:45 Верну любимого. Ложь во благо
00:10 Понять. Простить. «Волчонок». «Неклассический массаж»
01:00 Анжелика и король
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.