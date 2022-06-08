Программа передач Домашний на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



08.06.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство. 129-я и 130-я серии

12:25 Понять. Простить. 171-я серия - «Материнский инстинкт», 172-я серия - «Сплошное надувательство»

13:30 Порча. 69-я серия - «Проклятые деньги»

14:00 Знахарка. 74-я серия - «Ошибка»

14:35 Верну любимого. 4-я серия - «Ложь во благо»

15:10 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочки». 10-я серия - «Золотая молодёжь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия -

«Выхода нет»

19:00 За витриной. 9-я - 12-я серии

22:45 Порча. Проклятые деньги

23:15 Знахарка. Ошибка

23:45 Верну любимого. Ложь во благо

00:10 Понять. Простить. «Волчонок». «Неклассический массаж»

01:00 Анжелика и король

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.