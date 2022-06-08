Программа передач ТНТ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



08.06.2022



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я - 18-я серии

08:30 Битва пикников. 7-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я - 21-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 143-я - 148-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 177-я - 186-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 7-я серия

23:00 Темный рыцарь: Возрождение легенды

02:00 Хижина в лесу

03:15 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия

04:05 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия

04:50 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе передач возможны изменения.