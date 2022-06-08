Программа передач ТНТ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
08.06.2022
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я - 18-я серии
08:30 Битва пикников. 7-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я - 21-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 143-я - 148-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 177-я - 186-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 7-я серия
23:00 Темный рыцарь: Возрождение легенды
02:00 Хижина в лесу
03:15 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия
04:05 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
В программе передач возможны изменения.