Программа передач СТС на 8 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



08.06.2022



04:50 Воронины. Сезон 12. 15-я серия

05:10 Воронины. Сезон 12. 16-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Послание в бутылке

06:10 Три кота. Язык дружбы

06:15 Сказки Шрэкова болота

06:40 Шрэк. Страшилки

07:00 Том и Джерри

09:20 Уральские пельмени. #всепозакону

10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 13-я - 20-я серии

14:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

17:40 Превосходство Борна

19:45 Ультиматум Борна

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 2-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 3-я серия

23:00 Хищник

01:00 Дюнкерк

02:55 Васаби

04:20 Воронины. Сезон 12. 16-я серия

04:40 Воронины. Сезон 12. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.