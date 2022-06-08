Программа передач СТС на 8 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
08.06.2022
04:50 Воронины. Сезон 12. 15-я серия
05:10 Воронины. Сезон 12. 16-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Послание в бутылке
06:10 Три кота. Язык дружбы
06:15 Сказки Шрэкова болота
06:40 Шрэк. Страшилки
07:00 Том и Джерри
09:20 Уральские пельмени. #всепозакону
10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 13-я - 20-я серии
14:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
17:40 Превосходство Борна
19:45 Ультиматум Борна
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 2-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 3-я серия
23:00 Хищник
01:00 Дюнкерк
02:55 Васаби
04:20 Воронины. Сезон 12. 16-я серия
04:40 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
В программе передач возможны изменения.