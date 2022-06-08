Программа передач Матч ТВ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



08.06.2022



03:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»

05:05 Несвободное падение. Олег Коротаев

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:05 Новости

15:10 Апостол

16:10 Рок-н-рольщик

17:30 Новости

17:35 Рок-н-рольщик

18:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Валентины Шевченко

19:30 Матч! Парад

20:00 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко. Прямой эфир из Москвы

23:00 Все на Матч!

23:40 Есть тема!

00:00 Скандинавский форсаж: Гонки на льду

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта Стим»

02:35 Драмы большого спорта. Мария Комиссарова

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. Вагабов - Д. Шаталов



В программе передач возможны изменения.