Программа передач Матч ТВ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
08.06.2022
03:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских»
05:05 Несвободное падение. Олег Коротаев
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:05 Новости
15:10 Апостол
16:10 Рок-н-рольщик
17:30 Новости
17:35 Рок-н-рольщик
18:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Валентины Шевченко
19:30 Матч! Парад
20:00 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко. Прямой эфир из Москвы
23:00 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Скандинавский форсаж: Гонки на льду
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта Стим»
02:35 Драмы большого спорта. Мария Комиссарова
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. Вагабов - Д. Шаталов
В программе передач возможны изменения.