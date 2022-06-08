Программа передач РЕН ТВ на 8 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 8 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



08.06.2022



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Поцелуй дракона

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Однажды в Мексике: Отчаянный 2

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:45 Документальный проект



В программе передач возможны изменения.