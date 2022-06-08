Программа передач канала Звезда на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 8 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
08.06.2022
03:50 Береговая охрана-2. Фильм 7-й
05:20 Береговая охрана-2. Фильм 8-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:45 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 1-я часть«
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта
14:00 Военные новости
14:15 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Секретные материалы
23:05 Главный день. «Атомный ледокол «Ленин» и физик Анатолий Александров»
23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 1-я часть«
01:15 В добрый час
02:50 Нюрнберг
03:30 Москва - фронту
03:50 Береговая охрана-2. Фильм 9-й
В программе передач возможны изменения.