Программа передач канала Звезда на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 8 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



08.06.2022



03:50 Береговая охрана-2. Фильм 7-й

05:20 Береговая охрана-2. Фильм 8-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:45 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 1-я часть«

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта

14:00 Военные новости

14:15 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Секретные материалы

23:05 Главный день. «Атомный ледокол «Ленин» и физик Анатолий Александров»

23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 1-я часть«

01:15 В добрый час

02:50 Нюрнберг

03:30 Москва - фронту

03:50 Береговая охрана-2. Фильм 9-й



В программе передач возможны изменения.