Программа передач Золотая коллекция на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



08.06.2022



04:35 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии

06:05 Садко

07:30 Заколдованный мальчик

08:25 Станционный смотритель

09:40 Женитьба Бальзаминова

11:15 Служебный роман

14:00 Жестокий романс

16:40 Хозяин тайги

18:05 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии

20:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

00:55 Берегись автомобиля

02:25 Не было печали

03:30 Добряки

04:45 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.