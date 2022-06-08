Программа передач Золотая коллекция на 8 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
08.06.2022
04:35 Тайны следствия. «Гроб на две персоны», 1-я и 2-я серии
06:05 Садко
07:30 Заколдованный мальчик
08:25 Станционный смотритель
09:40 Женитьба Бальзаминова
11:15 Служебный роман
14:00 Жестокий романс
16:40 Хозяин тайги
18:05 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии
20:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
00:55 Берегись автомобиля
02:25 Не было печали
03:30 Добряки
04:45 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.