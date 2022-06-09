Программа передач ТВЦ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
09.06.2022
04:40 Александра Завьялова. Затворница
05:20 Мой герой. Светлана Смирнова
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции
08:50 «Отель «Феникс». Сезон 2. 3-я серия
09:41 «Отель «Феникс». Сезон 2. 4-я серия
10:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 31-я серия
12:55 Академия. 32-я серия
13:45 Мой герой. Сергей Безруков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я серия
16:01 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 4-я серия
16:55 Шоу и бизнес
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные долгожители
23:10 Назад в СССР. Руссо туристо
23:50 События. 25-й час
00:25 90-е. Прощай, страна
01:05 Список Пырьева. От любви до ненависти
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос
02:30 Осторожно, мошенники! Шараш-массаж
02:55 Петровка, 38
03:10 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я серия
03:53 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 4-я серия
04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
В программе передач возможны изменения.