Программа передач ТВЦ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



09.06.2022



04:40 Александра Завьялова. Затворница

05:20 Мой герой. Светлана Смирнова

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции

08:50 «Отель «Феникс». Сезон 2. 3-я серия

09:41 «Отель «Феникс». Сезон 2. 4-я серия

10:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 31-я серия

12:55 Академия. 32-я серия

13:45 Мой герой. Сергей Безруков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я серия

16:01 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 4-я серия

16:55 Шоу и бизнес

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные долгожители

23:10 Назад в СССР. Руссо туристо

23:50 События. 25-й час

00:25 90-е. Прощай, страна

01:05 Список Пырьева. От любви до ненависти

01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос

02:30 Осторожно, мошенники! Шараш-массаж

02:55 Петровка, 38

03:10 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я серия

03:53 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 4-я серия

04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!



В программе передач возможны изменения.