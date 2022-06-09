Программа передач НТВ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



09.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мертвый город», 2-я серия. «Золотой мальчик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мертвый город», 2-я серия. «Золотой мальчик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сделано в курятнике?

19:00 Сегодня

20:00 Вирус. 1-я - 4-я серии

23:40 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:25 Поздняков

00:40 Мы и наука. Наука и мы. Выпуск от 9 июня

01:30 Пёс-2. Шальная пуля

02:20 Пёс-2. Черный ангел

03:15 Шаман. Новая угроза. «Семья«, 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена



В программе передач возможны изменения.