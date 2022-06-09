Программа передач НТВ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
09.06.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Я танцевать хочу
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мертвый город», 2-я серия. «Золотой мальчик», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мертвый город», 2-я серия. «Золотой мальчик», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сделано в курятнике?
19:00 Сегодня
20:00 Вирус. 1-я - 4-я серии
23:40 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:25 Поздняков
00:40 Мы и наука. Наука и мы. Выпуск от 9 июня
01:30 Пёс-2. Шальная пуля
02:20 Пёс-2. Черный ангел
03:15 Шаман. Новая угроза. «Семья«, 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена
В программе передач возможны изменения.