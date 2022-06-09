Программа передач Пятого канала на 9 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



09.06.2022



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я часть - «Голова медузы»

08:45 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда«

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Банда»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»

13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы 2. 5-я серия - «Точка возврата»

18:50 Морские дьяволы 2. 6-я серия - «Маяк»

19:45 След. Иностранцы

20:30 След. Синяк

21:20 След. Богадельня

22:25 След. Свадьба с киборгом

23:10 Свои-3. Лепестки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Петровский фестиваль огня

01:00 След. Зов Кехно

01:40 След. Давление

02:15 След. Упыри

02:50 След. Гипс

03:30 Детективы. Джонни, Джонни

04:00 Детективы. Килька

04:25 Детективы. Холодное блюдо



В программе передач возможны изменения.