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Программа передач Пятого канала на 9 июня 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 9 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

09.06.2022

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я часть - «Голова медузы»
08:45 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда«
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Банда»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»
13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы 2. 5-я серия - «Точка возврата»
18:50 Морские дьяволы 2. 6-я серия - «Маяк»
19:45 След. Иностранцы
20:30 След. Синяк
21:20 След. Богадельня
22:25 След. Свадьба с киборгом
23:10 Свои-3. Лепестки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Петровский фестиваль огня
01:00 След. Зов Кехно
01:40 След. Давление
02:15 След. Упыри
02:50 След. Гипс
03:30 Детективы. Джонни, Джонни
04:00 Детективы. Килька
04:25 Детективы. Холодное блюдо

В программе передач возможны изменения.









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