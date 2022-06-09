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Программа передач Домашний на 9 июня 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 9 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

09.06.2022

04:55 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Провокация для насильника». «Долгожданный внук»
13:25 Порча. Взрослые дочери
13:55 Знахарка. Мусик
14:30 Верну любимого. Мальчик
15:05 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола«. 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»
19:00 За витриной. 13-я - 16-я серии
22:20 Порча. Взрослые дочери
22:50 Знахарка. Мусик
23:20 Верну любимого. Мальчик
23:50 Понять. Простить. «Провокация для насильника«. «Долгожданный внук»
00:40 Неукротимая Анжелика
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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