Программа передач Домашний на 9 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 9 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



09.06.2022



04:55 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Провокация для насильника». «Долгожданный внук»

13:25 Порча. Взрослые дочери

13:55 Знахарка. Мусик

14:30 Верну любимого. Мальчик

15:05 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола«. 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»

19:00 За витриной. 13-я - 16-я серии

22:20 Порча. Взрослые дочери

22:50 Знахарка. Мусик

23:20 Верну любимого. Мальчик

23:50 Понять. Простить. «Провокация для насильника«. «Долгожданный внук»

00:40 Неукротимая Анжелика

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.