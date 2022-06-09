Программа передач ТНТ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



09.06.2022



04:50 Comedy Баттл. 9-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 25-я серии

08:30 Перезагрузка. 507-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я - 28-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 149-я - 154-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 187-я - 196-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия

20:25 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия

20:50 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 8-я серия

23:00 Бэтмен против Супермена. На заре справедливости

01:40 Возвращение Супермена

04:00 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия

04:50 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия



В программе передач возможны изменения.