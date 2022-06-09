Программа передач ТНТ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
09.06.2022
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 25-я серии
08:30 Перезагрузка. 507-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я - 28-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 149-я - 154-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 187-я - 196-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия
20:25 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия
20:50 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 8-я серия
23:00 Бэтмен против Супермена. На заре справедливости
01:40 Возвращение Супермена
04:00 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия
04:50 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия
В программе передач возможны изменения.